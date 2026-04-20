20 अप्रैल 2026 का पंचांग: सोमवार का दिन विवाद और मुकदमेबाजी के लिए अशुभ
वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष तृतिया तिथि पर मां गौरी का अधिकार होता है. विस्तार से जानें.
Published : April 20, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 20 अप्रैल, 2026 सोमवार, के दिन वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष तृतिया तिथि है. यह तिथि शिव और उनकी पत्नी माता गौरी देवी द्वारा नियंत्रित होती है. गृहप्रवेश, गृह निर्माण, कलात्मक कार्यों के लिए शुभ तिथि मानी जाती है. विवाद और मुकदमेबाजी के लिए अशुभ है. इस तिथि के दिन झगड़ों और मुकदमों से दूर रहना चाहिए.
20 अप्रैल का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2082
- मास : वैशाख
- पक्ष : शुक्ल पक्ष तृतिया
- दिन : सोमवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष तृतिया
- योग : सौभाग्य
- नक्षत्र : रोहिणी
- करण : गर
- चंद्र राशि : वृषभ
- सूर्य राशि :मेष
- सूर्योदय : 05:50:00 AM
- सूर्यास्त : 06:50:00 PM
- चंद्रोदय :08:12:43
- चंद्रास्त :22:29:43
- राहुकाल : 07:28 से 09:05
- यमगंड : 10:43 से 12:20
आज का नक्षत्र
आज चंद्रमा वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में रहेगा. रोहिणी शुभ नक्षत्र होता है. इस नक्षत्र का विस्तार वृषभ राशि में 10 से लेकर 23:20 डिग्री तक होता है. यह एक स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है. इसके देवता ब्रह्मा और शासक ग्रह चंद्रमा है. आज का दिन शुभ और सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जा सकता है. नए कार्यों की शुरुआत, खरीदारी और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल रह सकता है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 07:28 से 09:05 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.