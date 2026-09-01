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1 सितंबर 2026 का पंचांग: मंगलवार को शुभ कार्यों से बनाएं दूरी, शुभ पहर में करें पूजा

आज भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. भगवान गणेशजी का इस तिथि पर शासन है.

TUESDAY 1ST SEPTEMBER 2026 KA PANCHANG
मंगलवार 1 सितंबर 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 01 सितंबर, 2026 मंगलवार, के दिन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है. भगवान गणेशजी का इस तिथि पर शासन है. उनकी पूजा से सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं, हालांकि किसी भी तरह के शुभ कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी नहीं मानी जाती है.

1 सितंबर का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2083
  2. मास : भाद्रपद
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्थी
  4. दिन : मंगलवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्थी
  6. योग : व्रुद्धी
  7. नक्षत्र : अश्विनी
  8. करण : बलव
  9. चंद्र राशि : मेष
  10. सूर्य राशि : सिंह
  11. सूर्योदय : 05:58:00 AM
  12. सूर्यास्त : 06:43:00 PM
  13. चंद्रोदय : 09:06 PM
  14. चंद्रास्त : 09:44 AM
  15. राहुकाल : 15:32 से 17:08
  16. यमगंड : 10:45 से 12:21

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में रहेगा. नक्षत्र गणना में अश्विनी पहला नक्षत्र है. इसका विस्तार मेष राशि में 0 से 13.2 डिग्री तक होता है. इसके देवता अश्विनी कुमार है, जो जुड़वा देवता है और देवताओं के चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध है. इसका स्वामी ग्रह केतु है. यह नक्षत्र यात्रा करने, हीलिंग, ज्वैलरी बनाने, अध्ययन की शुरुआत, वाहन खरीदने/बेचने के लिए अच्छा माना जाता है. नक्षत्र का वर्ण हल्का और तेज होता है. खेल, सजावट और ललित कला, व्यापार, खरीदारी, शारीरिक व्यायाम, गहने पहनने और निर्माण या व्यापार शुरू करने, शिक्षा और शिक्षण, दवाएं लेने, ऋण देने और लेने, धार्मिक गतिविधियों, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेने के लिए भी इस नक्षत्र में कार्य किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:32 से 17:08 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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