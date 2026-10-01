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1 अक्टूबर 2026 का पंचांग: महीने के पहले दिन क्या है ग्रह-नक्षत्रों की चाल, जानें शुभपहर और राहुकाल

हैदराबाद: आज 01 अक्टूबर, 2026 गुरुवार, के दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है. नागों के देवता का इस तिथि पर शासन है. आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य करने और तीर्थयात्रा करने के लिए इस तिथि को अच्छा माना जाता है.

विक्रम संवत : 2083

मास : आश्विन

पक्ष : कृष्ण पक्ष पंचमी

दिन : गुरुवार

तिथि : कृष्ण पक्ष पंचमी

योग : सिद्धि

नक्षत्र : कृतिका

करण : तैतिल

चंद्र राशि : वृषभ

सूर्य राशि : कन्या

सूर्योदय : 06:14:00 AM

सूर्यास्त : 06:07:00 PM

चंद्रोदय : 09:23 PM

चंद्रास्त : 10:55 AM

राहुकाल : 13:40 से 15:09

यमगंड : 06:14 से 07:43

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में रहेगा. मेष राशि में 26 डिग्री से लेकर वृषभ राशि में दस डिग्री तक कृतिका नक्षत्र का विस्तार है. इसके देवता अग्नि हैं और इस नक्षत्र पर सूर्य ग्रह का शासन चलता है. यह मिश्रित गुणों वाला नक्षत्र है. किसी भी तरह के प्रतिस्पर्द्धात्मक कार्यों के साथ, धातुओं से जुड़ा काम करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है, हालांकि किसी भी तरह की नई शुरुआत के लिए इस नक्षत्र को अच्छा नहीं माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 13:40 से 15:09 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.