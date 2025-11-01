ETV Bharat / spiritual

1 नवंबर 2025 का पंचांग: आज देवोत्थान एकादशी पर रवि योग का शुभ संयोग, इस पहर करें पूजा

कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि भवन उद्घाटन के लिए शुभ है. विस्तार से जानिए राहुकाल और शुभ पहर.

AAJ 1ST NOVEMBER 2025 KA PANCHANG
शनिवार 1 नवंबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 1, 2025 at 12:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 01 नवंबर, 2025 शनिवार, के दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव के प्रमुख सेनापति वीरभद्र का नियंत्रण है. शुभ समारोह और नए भवन के उद्घाटन के लिए यह तिथि शुभ मानी जाती है. दशमी तिथि सुबह 09.11 बजे तक है. आज देवोत्थान एकादशी है. आज रवि योग भी बन रहा है.

1 नवंबर का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : कार्तिक
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष दशमी
  4. दिन : शनिवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष दशमी
  6. योग : ध्रुव
  7. नक्षत्र : शतभिषा
  8. करण : गर
  9. चंद्र राशि : कुंभ
  10. सूर्य राशि : तुला
  11. सूर्योदय : 06:44 बजे
  12. सूर्यास्त : 06:01 बजे
  13. चंद्रोदय : दोपहर 02.49 बजे
  14. चंद्रास्त :देर रात 02.46 बजे (2 नवंबर)
  15. राहुकाल : 09:33 से 10:58
  16. यमगंड : 13:47 से 15:12

यात्रा के लिए श्रेष्ठ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कुंभ राशि में 6:40 से 20:00 तक फैला है. इसके देवता वरुण और नक्षत्र स्वामी राहु हैं. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है. हालांकि यात्रा करने, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने और मित्रों से मिलने के लिए यह नक्षत्र श्रेष्ठ है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 09:33 से 10:58 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

1 नवंबर 2025 का पंचांग
शनिवार 1 नवंबर 2025 का पंचांग
TODAY 1ST NOVEMBER 2025 KA PANCHANG
SATURDAY 1ST NOV 2025 KA PANCHANG
AAJ 1ST NOVEMBER 2025 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'मैं मानसिक तौर पर ठीक नहीं हूं...' जेमिमा ने खोला राज! बताया अर्धशतक और शतक का क्यों नहीं मनाया जश्न?

50 लाख का सोना झील में समाया! जान की बाजी लगाकर गोताखोर ईश्वर ने तलाशा बैग, ज्वैलरी पाकर खुशी से निहाल हुआ ओनर

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज, देशभर में मिली 800 स्क्रीन, चल रही हाउसफुल

भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.