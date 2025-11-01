1 नवंबर 2025 का पंचांग: आज देवोत्थान एकादशी पर रवि योग का शुभ संयोग, इस पहर करें पूजा
कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि भवन उद्घाटन के लिए शुभ है. विस्तार से जानिए राहुकाल और शुभ पहर.
Published : November 1, 2025 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 01 नवंबर, 2025 शनिवार, के दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव के प्रमुख सेनापति वीरभद्र का नियंत्रण है. शुभ समारोह और नए भवन के उद्घाटन के लिए यह तिथि शुभ मानी जाती है. दशमी तिथि सुबह 09.11 बजे तक है. आज देवोत्थान एकादशी है. आज रवि योग भी बन रहा है.
1 नवंबर का पंचांग
- विक्रम संवत : 2081
- मास : कार्तिक
- पक्ष : शुक्ल पक्ष दशमी
- दिन : शनिवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष दशमी
- योग : ध्रुव
- नक्षत्र : शतभिषा
- करण : गर
- चंद्र राशि : कुंभ
- सूर्य राशि : तुला
- सूर्योदय : 06:44 बजे
- सूर्यास्त : 06:01 बजे
- चंद्रोदय : दोपहर 02.49 बजे
- चंद्रास्त :देर रात 02.46 बजे (2 नवंबर)
- राहुकाल : 09:33 से 10:58
- यमगंड : 13:47 से 15:12
यात्रा के लिए श्रेष्ठ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कुंभ राशि में 6:40 से 20:00 तक फैला है. इसके देवता वरुण और नक्षत्र स्वामी राहु हैं. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है. हालांकि यात्रा करने, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने और मित्रों से मिलने के लिए यह नक्षत्र श्रेष्ठ है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 09:33 से 10:58 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.