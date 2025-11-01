ETV Bharat / spiritual

1 नवंबर 2025 का पंचांग: आज देवोत्थान एकादशी पर रवि योग का शुभ संयोग, इस पहर करें पूजा

शनिवार 1 नवंबर 2025 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 01 नवंबर, 2025 शनिवार, के दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव के प्रमुख सेनापति वीरभद्र का नियंत्रण है. शुभ समारोह और नए भवन के उद्घाटन के लिए यह तिथि शुभ मानी जाती है. दशमी तिथि सुबह 09.11 बजे तक है. आज देवोत्थान एकादशी है. आज रवि योग भी बन रहा है. 1 नवंबर का पंचांग