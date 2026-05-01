ETV Bharat / spiritual

1 मई 2026 का पंचांग: शुक्रवार का दिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहद शुभ, उठाएं फायदा

ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि पर मां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती की करें पूजा. लाभ होगा.

FRIDAY 1ST MAY 2026 KA PANCHANG
शुक्रवार 1 मई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 1, 2026 at 12:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 01 मई, 2026 शुक्रवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि है. इस तिथि के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती की पूजा की जाती है. सभी तरह की शुभ कामनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यह दिन अच्छा है. यह शुभ समारोह करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह दिन शुभ माना जाता है.

1 मई का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : ज्येष्ठ
  • पक्ष : पूर्णिमा
  • दिन : शुक्रवार
  • तिथि : पूर्णिमा
  • योग : सिद्धि
  • नक्षत्र : स्वाति
  • करण : विष्टि
  • चंद्र राशि : तुला
  • सूर्य राशि : मेष
  • सूर्योदय : 05:40:00 AM //
  • सूर्यास्त : 06:57:00 PM
  • चंद्रोदय : 18:52
  • चंद्रास्त : 05:32,
  • राहुकाल : 10:39 से 12:18
  • यमगंड : 15:37 से 17:17

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र तुला राशि में 6:40 से 20:00 डिग्री तक फैला है. इसका शासक ग्रह राहु है और देवता वायु. यह अस्थायी प्रकृति का नक्षत्र है, आज परिवर्तन और नए अवसरों का संकेत दे रहा है. यह समय नए कार्य शुरू करने और अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल माना जा सकता है. राहु के प्रभाव के कारण निर्णय लेते समय धैर्य और समझदारी रखना आवश्यक रहेगा. वायु देव के प्रभाव से संचार, यात्रा और नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 10:39 से 12:18 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

आज 1 मई 2026 का पंचांग
शुक्रवार 1 मई 2026 का पंचांग
TODAY 1ST MAY 2026 KA PANCHANG
FRIDAY 1ST MAY 2026 KA PANCHANG
AAJ 1ST MAY 2026 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.