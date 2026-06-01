1 जून 2026 का पंचांग: सोमवार की तिथि पर मां दुर्गा का शासन, ना करें शुभ कार्य
आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर बनाएं नई योजनाएं. विस्तार से जानें.
Published : June 1, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 01 जून, 2026 सोमवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है. इस दिन पर माता दुर्गा का शासन है. नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और चिकित्सा संबंधी कामों के लिए अच्छा दिन है. किसी भी तरह का अन्य बड़ा शुभ काम नहीं करना चाहिए.
1 जून का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2082
- मास : आषाढ़
- पक्ष : कृष्ण पक्ष प्रतिपदा
- दिन : सोमवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष प्रतिपदा
- योग : सिद्धि
- नक्षत्र : ज्येष्ठा
- करण : कौलव
- चंद्र राशि : वृश्चिक
- सूर्य राशि :वृषभ
- सूर्योदय : 05:22:00 AM
- सूर्यास्त : 07:15:00 PM
- चंद्रोदय : 20:31
- चंद्रास्त : 05:36
- राहुकाल : 07:06 से 08:50
- यमगंड : 10:35 से 12:19
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में ही 16:40 से 30:00 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध हैं और देवता इंद्र हैं. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है. वैदिक ज्योतिष में इसे सामान्यतः चुनौतीपूर्ण या कम शुभ नक्षत्र माना जाता है, इसलिए आज के दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय विशेष सावधानी, धैर्य और सोच-समझकर कदम उठाना उचित रहेगा.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 07:06 से 08:50 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.