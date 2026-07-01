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1 जुलाई 2026 का पंचांग: बुधवार को शुभ पहर में करें श्री गणेश की पूजा, मिलेगा आशीर्वाद

हैदराबाद: आज 01 जुलाई, 2026 बुधवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है. इस दिन पर माता दुर्गा का शासन है. नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और चिकित्सा संबंधी कामों के लिए अच्छा दिन है. किसी भी तरह का अन्य बड़ा शुभ काम नहीं करना चाहिए.

विक्रम संवत : 2082

मास : आषाढ़

पक्ष : कृष्ण पक्ष प्रतिपदा

दिन : बुधवार

तिथि : कृष्ण पक्ष प्रतिपदा

योग : एन्द्र

नक्षत्र : पूर्वाषाढ़ा

करण : कौलव

चंद्र राशि : धनु

सूर्य राशि : मिथुन

सूर्योदय : 05:25:00 AM

सूर्यास्त : 07:24:00 PM

चंद्रोदय : 08:50 pm

चंद्रास्त : 06:45 am

राहुकाल : 12:24 से 14:09

यमगंड : 07:10 से 08:55

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 13:20 से लेकर 26:40 तक फैला है. इसके शासक ग्रह शुक्र है और देवता वरुण है. पूर्वाषाढ़ का मतलब होता है, विजय से पूर्व. इस नक्षत्र में किसी भी बड़े काम की तैयारी करना अच्छा रहता है. इस नक्षत्र में माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ रहता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 12:24 से 14:09 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.