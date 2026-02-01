ETV Bharat / spiritual

1 फरवरी 2026 का पंचांग: महीने की पहली तारीख की तिथि आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छी है

हैदराबाद: आज 01 फरवरी, 2026 रविवार, के दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है. इस दिन चतुर्दशी तिथि सुबह 5.52 बजे तक ही है. इसके बाद से पूर्णिमा तिथि लग रही है. इस तिथि के दिन माता लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती की पूजा की जाती है. सभी तरह की शुभकामनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यह दिन अच्छा है. शुभ समारोह करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह दिन शुभ माना जाता है. आज ललिता जयंती है. आज के दिन रवि पुष्य और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है.

विक्रम संवत : 2082 मास : माघ पक्ष : शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिन : रविवार तिथि : शुक्ल पक्ष पूर्णिमा योग : प्रीति नक्षत्र : पुष्य करण : वणिज चंद्र राशि : कर्क सूर्य राशि : मकर सूर्योदय : सुबह 07:10 बजे सूर्यास्त : शाम 05:59 बजे चंद्रोदय : शाम 05.26 बजे चंद्रास्त : चंद्रास्त नहीं राहुकाल : 16:38 से 17:59 यमगंड : 12:35 से 13:56

शिक्षा और उद्योग शुरू करने के लिए अच्छा है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कर्क राशि में 3:20 से 16:40 तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता बृहस्पति और नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि हैं. किसी भी शुभ कार्य के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है. खेलकूद, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेने, उद्योग शुरू करने, कुशल श्रम, चिकित्सा उपचार, शिक्षा शुरू करने, यात्रा शुरू करने, दोस्तों को मिलने, कुछ सामान खरीदने और बेचने, आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ, सजावट, ललित कलाओं को सीखने के लिए यह एक अच्छा नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 16:38 से 17:59 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.