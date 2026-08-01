1 अगस्त 2026 का पंचांग: शनिवार की तिथि बेहद शुभ, दिन का उठाएं फायदा, होगा लाभ
आज श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की तृतिया तिथि है. इस तृतीया तिथि के देवता अग्नि है.
Published : August 1, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 01 अगस्त, 2026 शनिवार, के दिन श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की तृतिया तिथि है. इस तृतीया तिथि के देवता अग्नि है. यह तिथि नए निर्माण करने के साथ-साथ किसी भी तरह की कलात्मक गतिविधियों के लिए बेहद अच्छी मानी जाती है.
1 अगस्त का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2082
- मास : श्रावण
- पक्ष : कृष्ण पक्ष तृतिया
- दिन : शनिवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष तृतिया
- योग : शोभन
- नक्षत्र : शतभिषा
- करण : वणिज
- चंद्र राशि : कुंभ
- सूर्य राशि : कर्क
- सूर्योदय : 05:41:00 AM
- सूर्यास्त : 07:13:00 PM
- चंद्रोदय : 08:50 PM
- चंद्रास्त : 07:50 AM
- राहुकाल : 09:04 से 10:45
- यमगंड : 14:08 से 15:50
आज का नक्षत्र
आज शनिवार के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेगा. यह शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में 6:40 से 20:00 तक फैला हुआ है. इसके देवता वरुण और नक्षत्र स्वामी राहु है. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है, हालांकि यात्रा करने, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने और मित्रों से मिलने के लिए यह नक्षत्र श्रेष्ठ है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज शनिवार के दिन 9 बजकर 4 मिनट से लेकर 10 बजकर 45 मिनट तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.