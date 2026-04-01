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1 अप्रैल 2026 का पंचांग: बुधवार को चतुर्दशी तिथि पर करें शुभपहर में पूजा, मिलेगा फल

हैदराबाद: आज 01 अप्रैल, 2026 बुधवार, के दिन चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है. ये तिथि रुद्र द्वारा शासित होती है, जो भगवान शिव का एक प्राचीन और उग्र रूप है. इस दिन की ऊर्जा से भगवान की पूजा करने सबसे अच्छा होता है.

विक्रम संवत : 2082 मास : चैत्र पक्ष : शुक्ल पक्ष चतुर्दशी दिन : बुधवार तिथि : शुक्ल पक्ष चतुर्दशी योग : व्रुद्धी नक्षत्र : उत्तराफाल्गुनी करण : वणिज चंद्र राशि : कन्या सूर्य राशि : मीन सूर्योदय : 06:11:00 AM सूर्यास्त : 06:39:00 PM चंद्रोदय :18 :23:14 चंद्रास्त :30:24:15 राहुकाल : 12:25 से 13:59 यमगंड : 07:45 से 09:18

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र सिंह राशि में 26:40 से लेकर कन्या राशि में 10 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता अर्यम और नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है. इसलिए आज का दिन स्थिरता और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अनुकूल रहेगा, हालांकि महत्वपूर्ण निर्णय में धैर्य रखें और अहंकार या जल्दबाजी से बचना लाभदायक रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 12:25 से 13:59 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करें.