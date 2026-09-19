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19 सितंबर 2026 का पंचांग: शनिवार को शुभ कार्यों को टालें, राहुकाल से भी बचें

आज भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है. इस तिथि पर माता दुर्गा का शासन है.

SATURDAY 19TH SEPTEMBER 2026 KA PANCHANG
शनिवार 19 सितंबर 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2026 at 12:03 AM IST

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हैदराबाद: आज 19 सितंबर, 2026 शनिवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है. इस तिथि पर माता दुर्गा का शासन है. इस दिन पितृ पूजा की जा सकती है, लेकिन अधिकांश कार्यों के लिए अशुभ तिथि मानी जाती है.

19 सितंबर का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2083
  • मास : भाद्रपद
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष अष्टमी
  • दिन : शनिवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष अष्टमी
  • योग : आयुष्यमान
  • नक्षत्र : मूल
  • करण : बव
  • चंद्र राशि : धनु
  • सूर्य राशि : कन्या
  • सूर्योदय : 06:07:00 AM
  • सूर्यास्त : 06:22:00 PM
  • चंद्रोदय : 01:48 PM
  • चंद्रास्त : 11:45 PM
  • राहुकाल : 09:11 से 10:43
  • यमगंड : 13:46 से 15:18

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 0 से लेकर 13:20 डिग्री तक फैला है. इसके देवता नैऋति है और शासक ग्रह केतु है. यह बिल्कुल भी शुभ नक्षत्र नहीं है. किसी भी तरह के शुभ कार्यों को इस नक्षत्र में टालना चाहिए हालांकि, खंडहर तोड़ने का काम, अलगाव या तांत्रिक कार्य इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं..

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 09:11 से 10:43 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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आज 19 सितंबर 2026 का पंचांग
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