ETV Bharat / spiritual

19 अक्टूबर 2025 का पंचांग: नरक चतुर्दशी पर बन रहा सर्वार्थ और अमृत सिद्धि योग, इस समय करें पूजा

कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि योग और ध्यान के लिए अच्छी है. विस्तार से जानिए.

SUNDAY 19TH OCT 2025 KA PANCHANG
रविवार 19 अक्टूबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 19, 2025 at 12:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 19 अक्टूबर, 2025 रविवार, के दिन कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर नंदी का अधिकार है, जो भगवान शिव के वाहन हैं. पुराने पापों के प्रायश्चित के साथ योग करने और ध्यान करने के लिए ये सबसे अच्छा दिन है. आज काली चौदस के साथ मासिक शिवरात्रि भी है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है.

19 अक्टूबर का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : कार्तिक
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष त्रयोदशी
  4. दिन : रविवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष त्रयोदशी
  6. योग : एन्द्र
  7. नक्षत्र : उत्तरा फाल्गुनी
  8. करण : वणिज
  9. चंद्र राशि : कन्या
  10. सूर्य राशि : तुला
  11. सूर्योदय : सुबह 06:37 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 06:11 बजे
  13. चंद्रोदय : सुबह 05.13 बजे (20 अक्टूबर)
  14. चंद्रास्त : शाम 04.33 बजे
  15. राहुकाल : 16:44 से 18:11
  16. यमगंड : 12:24 से 13:51

पढ़ाई शुरू करने के लिए अनुकूल है नक्षत्र
आज चंद्रमा कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र सिंह राशि में 26:40 से लेकर कन्या राशि में 10 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता अर्यम और नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है. कुआं खोदने, नींव डालने, कर्मकांड करने, पेड़ लगाने, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, पढ़ाई शुरू करने, देवताओं की स्थापना, मंदिर निर्माण, या स्थायी प्रभाव की इच्छा रखने वाली किसी भी अन्य गतिविधि के लिए ये अनुकूल नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 16:44 से 18:11 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

आज 19 अक्टूबर 2025 का पंचांग
रविवार 19 अक्टूबर 2025 का पंचांग
SUNDAY 19TH OCT 2025 KA PANCHANG
TODAY 19TH OCTOBER 2025 KA PANCHANG
AAJ 19TH OCT 2025 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

Q2 नतीजों के प्रभाव में शेयर बाजार खुला कमजोर, IT सेक्टर में गिरावट से दबाव

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.