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19 मई 2026 का पंचांग: मंगलवार को बजरंगबली की करें पूजा, मिलेगा आशीर्वाद

ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष तृतिया तिथि पर मुकदमों और झगड़ों से रहें दूर.

TUESDAY 19TH MAY 2026 KA PANCHANG
मंगलवार 19 मई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 19, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 19 मई, 2026 मंगलवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष तृतिया तिथि है. यह तिथि शिव और उनकी पत्नी माता गौरी देवी द्वारा नियंत्रित होती है. गृहप्रवेश, गृह निर्माण, कलात्मक कार्यों के लिए शुभ तिथि मानी जाती है. विवाद और मुकदमेबाजी के लिए अशुभ है. इस तिथि के दिन झगड़ों और मुकदमों से दूर रहना चाहिए.

19 मई का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : ज्येष्ठ
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष तृतिया
  • दिन : मंगलवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष तृतिया
  • योग : ध्रुति
  • नक्षत्र : मृगशीर्ष
  • करण : गर
  • चंद्र राशि : मिथुन
  • सूर्य राशि : वृषभ
  • सूर्योदय : 05:27:00 AM
  • सूर्यास्त : 07:08:00 PM
  • चंद्रोदय : 07:33
  • चंद्रास्त : 22:13
  • राहुकाल : 15:43 से 17:25
  • यमगंड : 10:35 से 12:17

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और मृगशीर्ष नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र वृषभ राशि में 23:20 के बाद से मिथुन राशि में 6:40 तक रहता है. इसके देवता चंद्रमा है और इसके शासक ग्रह मंगल है. आज जिज्ञासा, खोज और नए विचारों का संकेत दे रहा है. मंगल के प्रभाव से सक्रियता और पहल करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे कार्यों में प्रगति के योग बनते हैं. चंद्रमा के प्रभाव से मन चंचल रह सकता है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखना आवश्यक रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:43 से 17:25 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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