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19 मार्च 2026 का पंचांग: गुरुवार को नई शुरुआत के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें

हैदराबाद: आज 19 मार्च, 2026 गुरुवार, के दिन चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है. इसे अंधकार का दिन कहा जाता है. माता काली इस दिन पर शासन करती है. ध्यान करने, लोगों को दान करने और जानवरों को खिलाने के साथ पूर्वजों की पूजा करने का ये एक सबसे अच्छा दिन है. इस दिन विवाह समारोह या कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए. बल्कि, नई शुरुआत के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें.

विक्रम संवत : 2082 मास : चैत्र पक्ष : कृष्ण पक्ष अमावस्या दिन : गुरुवार तिथि : अमावस्या योग : शुक्ल नक्षत्र : उत्तराभाद्रपदा करण : नाग चंद्र राशि : मीन सूर्य राशि : मीन सूर्योदय : 06:27 बजे सूर्यास्त : 06:31 बजे चंद्रोदय : चंद्रोदय नहीं चंद्रास्त : शाम 06.59 बजे राहुकाल : 14:00 से 15:30 यमगंड : 06:27 से 07:57

देवताओं की स्थापना के लिए अनुकूल है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मीन राशि 3:20 डिग्री से लेकर 16:40 तक फैला हुआ है. इसके देवता अहिर्बुध्न्य हैं, जो एक नाग देवता हैं. इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि है. कुएं खोदने, नींव या शहर बनाने, प्रायश्चित अनुष्ठान करने, पेड़ लगाने, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, मेधावी कर्म, बीज बोने, देवताओं की स्थापना, मंदिर के निर्माण, विवाह या किसी अन्य गतिविधि के लिए ये अनुकूल नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 14:00 से 15:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.