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19 जून 2026 का पंचांग: शुक्रवार की तिथि पर मां ललिता त्रिपुरी सुंदरी का नियंत्रण

हैदराबाद: आज 19 जून, 2026 शुक्रवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है. माता ललिता त्रिपुर सुंदरी इस तिथि की रक्षक है. यह तिथि सभी तरह के शुभ काम के लिए अच्छी मानी जाती है.

विक्रम संवत : 2082

मास : ज्येष्ठ

पक्ष : शुक्ल पक्ष पंचमी

दिन : शुक्रवार

तिथि : शुक्ल पक्ष पंचमी

योग : हर्शन

नक्षत्र : अश्लेषा

करण : बव

चंद्र राशि : कर्क

सूर्य राशि : मिथुन

सूर्योदय : 05:22:00 AM

सूर्यास्त : 07:22:00 PM

चंद्रोदय : 09:50

चंद्रास्त : 23:02

राहुकाल : 10:37 से 12:22

यमगंड : 15:52 से 17:37

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में रहेगा. कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र का विस्तार 16:40 से 30 डिग्री तक है. इसके देवता सर्प हैं और नक्षत्र स्वामी बुध है. इस नक्षत्र को अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है. इसकी ऊर्जा कभी-कभी भ्रम या मानसिक उलझन पैदा कर सकती है, इसलिए आज के दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय विशेष सावधानी बरतना उचित रहेगा. जल्दबाजी, विवाद या भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें. शांत मन से कार्य करना, आत्मसंयम बनाए रखना और सोच-समझकर कदम उठाना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 10:37 से 12:22 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.