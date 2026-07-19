ETV Bharat / spiritual

19 जुलाई 2026 का पंचांग: रविवार को जमीन-जायदाद से जुड़े कार्य करें, होगा लाभ

हैदराबाद: आज 19 जुलाई, 2026 रविवार, के दिन आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है. भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) इस तिथि के शासक है. जमीन-जायदाद या नए गहने खरीदने के लिए यह तिथि बहुत शुभ मानी जाती है.

विक्रम संवत : 2082 मास : आषाढ़ पक्ष : शुक्ल पक्ष षष्ठी दिन : रविवार तिथि : शुक्ल पक्ष षष्ठी योग : परिध नक्षत्र : उत्तराफाल्गुनी करण : कौलव चंद्र राशि : कन्या सूर्य राशि : कर्क सूर्योदय : 05:34:00 AM सूर्यास्त : 07:20:00 PM चंद्रोदय : 10:57 AM चंद्रास्त : 10:56 PM राहुकाल : 17:37 से 19:20 यमगंड : 12:27 से 14:10

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र सिंह राशि में 26:40 से लेकर कन्या राशि में 10 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता अर्यम और नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है. कुआं खोदने, नींव डालने, कर्मकांड करने, पेड़ लगाने, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, पढ़ाई शुरू करने, देवताओं की स्थापना, मंदिर निर्माण, या स्थायी प्रभाव की इच्छा रखने वाली किसी भी अन्य गतिविधि के लिए ये अनुकूल नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 17:37 से 19:20 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.