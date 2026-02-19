ETV Bharat / spiritual

19 फरवरी 2026 का पंचांग: गुरुवार और फुलेरा दूज पर करें चंद्र दर्शन, मिलेंगे शुभ परिणाम

फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन तकरार और विवाद से बचकर रहें. जानें राहुकाल और शुभ पहर.

THURSDAY 19TH FEB 2026 KA PANCHANG
गुरुवार 19 फरवरी 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 19, 2026 at 12:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 19 फरवरी, 2026 गुरुवार, के दिन फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है. इसके देवता विवादेव होते हैं. इस दिन चंद्रमा का दर्शन शुभ माना जाता है. शादी, वेडिंग रिंग की खरीदी और देवताओं की स्थापना के लिए यह तिथि शुभ होती है. किसी भी तरह के तकरार या विवाद के लिए यह तिथि अच्छी नहीं मानी जाती है. आज फुलेरा दूज भी है.

19 फरवरी का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : फाल्गुन
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष द्वितीया
  4. दिन : गुरुवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष द्वितीया
  6. योग : सिद्धि
  7. नक्षत्र : पूर्वभाद्रपदा
  8. करण : कौलव
  9. चंद्र राशि : कुंभ
  10. सूर्य राशि : कुंभ
  11. सूर्योदय : सुबह 06:57 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 06:13 बजे
  13. चंद्रोदय : सुबह 07.54 बजे
  14. चंद्रास्त : रात 08.11 बजे
  15. राहुकाल : 13:59 से 15:24
  16. यमगंड : 06:57 से 08:21

शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे. इस नक्षत्र का विस्तार कुंभ राशि में 20 डिग्री से लेकर 3:20 डिग्री मीन राशि तक है. इसके देवता रुद्र और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति हैं. लड़ाई, छल और संघर्ष या शत्रुओं के विनाश की योजना बनाने, कीटनाशक छिड़कने, आगजनी, कचरा जलाने, विनाश के कार्य या क्रूरता के कार्यों के लिए ये उपयुक्त नक्षत्र है. लेकिन शुभ कार्यों के लिए ये नक्षत्र अनुकूल नहीं है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 13:59 से 15:24 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

आज 19 फरवरी 2026 का पंचांग
गुरुवार 19 फरवरी 2026 का पंचांग
TODAY 19TH FEB 2026 KA PANCHANG
THURSDAY 19TH FEB 2026 KA PANCHANG
AAJ 19TH FEBRUARY 2026 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.