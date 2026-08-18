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19 अगस्त 2026 का पंचांग: बुधवार को विघ्नहर्ता की शुभ पहर में करें पूजा, मिलेगा मनचाहा फल

आज श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान सूर्य का शासन है.

WEDNESDAY 19TH AUGUST 2026 KA PANCHANG
बुधवार 19 अगस्त 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2026 at 9:41 AM IST

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हैदराबाद: आज 19 अगस्त, 2026 बुधवार, के दिन श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान सूर्य का शासन है. सभी तरह के शुभ काम के साथ विवाह आदि कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है.

19 अगस्त का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : श्रावण
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष सप्तमी
  4. दिन : बुधवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष सप्तमी
  6. योग : ब्रह्म
  7. नक्षत्र : स्वाति
  8. करण : गर
  9. चंद्र राशि : तुला
  10. सूर्य राशि : सिंह
  11. सूर्योदय : 05:51:00 AM
  12. सूर्यास्त : 06:58:00 PM
  13. चंद्रोदय : 12:18 PM
  14. चंद्रास्त : 10:43 PM
  15. राहुकाल : 12:24 से 14:03
  16. यमगंड : 07:29 से 09:08

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र तुला राशि में 6:40 से 20:00 डिग्री तक फैला है. इसका शासक ग्रह राहु है और देवता वायु. यह अस्थायी प्रकृति का नक्षत्र है, लेकिन यात्रा करने, नया वाहन प्राप्त करने, बागवानी करने, जुलूसों में जाने, खरीदारी करने, दोस्तों से मिलने और अस्थायी प्रकृति की किसी भी चीज के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:24 से 14:03 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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