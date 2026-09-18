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18 सितंबर 2026 का पंचांग: शुक्रवार को करें धन की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी की पूजा, मिलेगा फल

आज भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान सूर्य का शासन है.

FRIDAY 18TH SEPTEMBER 2026 KA PANCHANG
शुक्रवार 18 सितंबर 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2026 at 12:03 AM IST

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हैदराबाद: आज 18 सितंबर, 2026 शुक्रवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान सूर्य का शासन है. सभी तरह के शुभ काम के साथ विवाह आदि कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है.

18 सितंबर का पंचांग :

विक्रम संवत : 2083

मास : भाद्रपद

पक्ष : शुक्ल पक्ष सप्तमी

दिन : शुक्रवार

तिथि : शुक्ल पक्ष सप्तमी

योग : प्रीति

नक्षत्र : ज्येष्ठा

करण : वणिज

चंद्र राशि : वृश्चिक

सूर्य राशि : कन्या

सूर्योदय : 06:07:00 AM

सूर्यास्त : 06:23:00 PM

चंद्रोदय : 12:58 PM

चंद्रास्त : 10:50 PM

राहुकाल : 10:43 से 12:15

यमगंड : 15:19 से 16:51

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में ही 16:40 से 30:00 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध हैं और देवता इंद्र हैं. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है, लेकिन युद्ध संबंधी कार्यों की योजना बनाने, तांत्रिक कार्य करने के साथ किसी विवाद या तर्क की तैयारी के लिए यह नक्षत्र अच्छा है, हालांकि इस नक्षत्र में शुभ काम वर्जित है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 10:43 से 12:15 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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