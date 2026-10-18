18 अक्टूबर 2026 का पंचांग: आज भी नवरात्रि की सप्तमी तिथि, कालरात्रि स्वरूप की करें आराधना
आज आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान सूर्य का शासन है.
Published : October 18, 2026 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 18 अक्टूबर, 2026 रविवार, के दिन आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान सूर्य का शासन है. सभी तरह के शुभ काम के साथ विवाह आदि कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है.
18 अक्टूबर का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2083
- मास : आश्विन
- पक्ष : शुक्ल पक्ष सप्तमी
- दिन : रविवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष सप्तमी
- योग : सुकर्म
- नक्षत्र : पूर्वाषाढ़ा
- करण : वणिज
- चंद्र राशि : धनु
- सूर्य राशि : तुला
- सूर्योदय : 06:24:00 AM
- सूर्यास्त : 05:48:00 PM
- चंद्रोदय : 01:11 PM
- चंद्रास्त : 11:25 PM
- राहुकाल : 16:23 से 17:48
- यमगंड : 12:06 से 13:31
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 13:20 से लेकर 26:40 तक फैला है. इसके शासक ग्रह शुक्र है और देवता वरुण है. पूर्वाषाढ़ का मतलब होता है, विजय से पूर्व. इस नक्षत्र में किसी भी बड़े काम की तैयारी करना अच्छा रहता है. इस नक्षत्र में माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ रहता है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 16:23 से 17:48 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.