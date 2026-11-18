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18 नवंबर 2026 का पंचांग: बुधवार की तिथि पर शुभ कार्यों से बचें, राहुकाल का रखें ध्यान

हैदराबाद: आज 18 नवंबर, 2026 बुधवार, के दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है. इस अष्टमी तिथि पर माता दुर्गा का शासन होता है. बुधवार को अष्टमी तिथि पर पितृ पूजा की जा सकती है, लेकिन अधिकांश कार्यों के लिए यह तिथि अशुभ मानी जाती है.

आज का नक्षत्र

आज बुधवार को चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेगा. यह शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में 6:40 से 20:00 तक फैला है. इसके देवता वरुण और नक्षत्र स्वामी राहु है. इस शतभिषा नक्षत्र को शुभ नहीं माना जाता है. हालांकि यात्रा करने, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने और मित्रों से मिलने के लिए यह नक्षत्र श्रेष्ठ है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 12:06 से 13:26 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.