मंगलवार 18 नवंबर 2025 का पंचांग: मासिक शिवरात्रि पर इस पहर करें भोलेनाथ की पूजा, होगा लाभ

हैदराबाद: आज 18 नवंबर, 2025 मंगलवार, के दिन मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर नंदी का अधिकार है, जो भगवान शिव के वाहन हैं. पुराने पापों के प्रायश्चित के साथ योग और ध्यान करने के लिए ये सबसे अच्छा दिन है. आज मासिक शिवरात्रि भी है.

विक्रम संवत : 2081

मास : मार्गशीर्ष

पक्ष : कृष्ण पक्ष त्रयोदशी

दिन : मंगलवार

तिथि : कृष्ण पक्ष त्रयोदशी

योग : आयुष्मान

नक्षत्र : स्वाति

करण : वणिज

चंद्र राशि : तुला

सूर्य राशि : वृश्चिक

सूर्योदय : सुबह 06:54 बजे

सूर्यास्त : शाम 05:54 बजे

चंद्रोदय : सुबह 05.51 बजे (19 नवंबर)

चंद्रास्त : शाम 04.02 बजे

राहुकाल : 15:09 से 16:31

यमगंड : 11:02 से 12:24

यात्रा आदि लिए उपयुक्त है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र तुला राशि में 6:40 से 20:00 डिग्री तक फैला है. इसका शासक ग्रह राहु है और देवता वायु. यह अस्थायी प्रकृति का नक्षत्र है, लेकिन यात्रा करने, नया वाहन प्राप्त करने, बागवानी करने, जुलूसों में जाने, खरीदारी करने, दोस्तों से मिलने और अस्थायी प्रकृति की किसी भी चीज के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 15:09 से 16:31 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.