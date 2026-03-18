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18 मार्च 2026 का पंचांग: चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, विवाह और शुभ समारोह से करें परहेज

आज दर्श अमावस्या है. साधना करने, शिव पूजा के लिए ये एक अच्छा दिन है.

AAJ KA PANCHANG
बुधवार 18 मार्च 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 18, 2026 at 12:06 AM IST

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हैदराबाद: आज 18 मार्च, 2026 बुधवार, के दिन चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान रुद्र शासन करते हैं. साधना करने, शिव पूजा और समस्याओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है, लेकिन, विवाह या शुभ समारोह इस दिन नहीं करना चाहिए. आज दर्श अमावस्या है.

18 मार्च का पंचांग

विक्रम संवत : 2082

  • मास : चैत्र
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी
  • दिन : बुधवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी
  • योग : साध्य
  • नक्षत्र : शतभिषा
  • करण : शकुनी
  • चंद्र राशि : कुंभ
  • सूर्य राशि : मीन
  • सूर्योदय : 06:28 बजे
  • सूर्यास्त : 06:31 बजे
  • चंद्रोदय : सुबह 06.23 बजे (19 मार्च)
  • चंद्रास्त : शाम 05.56 बजे
  • राहुकाल : 12:29 से 14:00
  • यमगंड : 07:58 से 09:29

यात्रा के लिए उपयुक्त है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कुंभ राशि में 6:40 से 20:00 तक फैला है. इसके देवता वरुण और नक्षत्र स्वामी राहु हैं. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है. हालांकि यात्रा करने, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने और मित्रों से मिलने के लिए यह नक्षत्र श्रेष्ठ है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 12:29 से 14:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

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