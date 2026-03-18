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18 मार्च 2026 का पंचांग: चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, विवाह और शुभ समारोह से करें परहेज

बुधवार 18 मार्च 2026 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 18 मार्च, 2026 बुधवार, के दिन चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान रुद्र शासन करते हैं. साधना करने, शिव पूजा और समस्याओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है, लेकिन, विवाह या शुभ समारोह इस दिन नहीं करना चाहिए. आज दर्श अमावस्या है. 18 मार्च का पंचांग विक्रम संवत : 2082 मास : चैत्र

पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी

दिन : बुधवार

तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी

योग : साध्य

नक्षत्र : शतभिषा

करण : शकुनी

चंद्र राशि : कुंभ

सूर्य राशि : मीन

सूर्योदय : 06:28 बजे

सूर्यास्त : 06:31 बजे

चंद्रोदय : सुबह 06.23 बजे (19 मार्च)

चंद्रास्त : शाम 05.56 बजे

राहुकाल : 12:29 से 14:00

यमगंड : 07:58 से 09:29