ETV Bharat / spiritual

18 जून 2026 का पंचांग: गुरुवार को रिक्ता तिथि होने से शुभ कार्यों से बचें

हैदराबाद: आज 18 जून, 2026 गुरुवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है. ये तिथि भगवान गणेश देवता द्वारा नियंत्रित होती है. विरोधियों के खिलाफ रणनीतिक योजना बनाने के लिए अच्छी है, लेकिन रिक्ता तिथि होने के कारण किसी भी तरह का शुभ काम करना नहीं चाहिए.

विक्रम संवत : 2082 मास : ज्येष्ठ पक्ष : शुक्ल पक्ष चतुर्थी दिन : गुरुवार तिथि : शुक्ल पक्ष चतुर्थी योग : व्यघात नक्षत्र : पुष्य करण : वणिज चंद्र राशि : कर्क सूर्य राशि : मिथुन सूर्योदय : 05:22:00 AM सूर्यास्त : 07:22:00 PM चंद्रोदय : 08:41 चंद्रास्त : 22:25 राहुकाल : 14:07 से 15:52 यमगंड : 05:22 से 07:07

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कर्क राशि में 3:20 से 16:40 तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता बृहस्पति है और नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि है. यह ज्ञान, संरक्षण, आध्यात्मिक उन्नति और स्थिरता का प्रतीक है. आज का दिन महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत, आध्यात्मिक साधना, परिवार से जुड़े निर्णय लेने और दीर्घकालिक योजनाओं पर काम करने के लिए अनुकूल रहेगा. धैर्य और विवेक के साथ किए गए प्रयास सकारात्मक परिणाम प्रदान कर सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 14:07 से 15:52 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.