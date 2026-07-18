ETV Bharat / spiritual

18 जुलाई 2026 का पंचांग: शनिवार को शुभ कार्यों के लिए दिन अच्छा, फायदा उठाएं

आज आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. पंचमी तिथि की रक्षक माता ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 18, 2026 at 12:03 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 18 जुलाई, 2026 शनिवार, के दिन आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. पंचमी तिथि की रक्षक माता ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं. पंचांग के हिसाब से पंचमी तिथि सभी तरह के शुभ कामों के लिए अच्छी मानी जाती है. दिन का सदुपयोग करें.

18 जुलाई का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : आषाढ़
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष पंचमी
  • दिन : शनिवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष पंचमी
  • योग : वरियान
  • नक्षत्र : पूर्वाफाल्गुनी
  • करण : बव
  • चंद्र राशि : सिंह
  • सूर्य राशि : कर्क
  • सूर्योदय : 05:33:00 AM
  • सूर्यास्त : 07:21:00 PM
  • चंद्रोदय : 10:02 AM
  • चंद्रास्त : 10:22 PM
  • राहुकाल : 09:00 से 10:43
  • यमगंड : 14:10 से 15:54

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा. इस नक्षत्र का विस्तार सिंह राशि में 13:20' से 26:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता भगवान शिव हैं और शासक ग्रह शुक्र है. इसे शुभ नक्षत्र माना जाता है. भगवान की उपासना करने, विलासिता की वस्तुएं खरीदने के अलावा नए परिधान या ज्वैलरी पहनने के लिए यह नक्षत्र शुभ है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 09:00 से 10:43 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

आज 18 जुलाई 2026 का पंचांग
शनिवार 18 जुलाई 2026 का पंचांग
TODAY 18TH JULY 2026 KA PANCHANG
SATURDAY 18TH JULY 2026 KA PANCHANG
AAJ 18TH JULY 2026 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.