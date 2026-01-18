ETV Bharat / spiritual

18 जनवरी 2026 का पंचांग: रविवार को दर्श अमावस्या पर करें पितरों की पूजा, मिलेगा आशीर्वाद

माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर किसी भी तरह की नई शुरुआत से बचना चाहिए. यह पितरों की दिन होता है.

Published : January 18, 2026 at 12:02 AM IST

हैदराबाद: आज 18 जनवरी, 2026 रविवार, के दिन माघ महीने की अमावस्या तिथि है. इसे अंधकार का दिन कहा जाता है. माता काली इस दिन पर शासन करती है. ध्यान करने, लोगों को दान करने और जानवरों को खिलाने के साथ पूर्वजों की पूजा करने का ये एक सबसे अच्छा दिन है. इस दिन विवाह समारोह या कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए. बल्कि, नई शुरुआत के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें. आज मौनी अमावस्या है, जिसे दर्श अमावस्या भी कहा जाता है.

18 जनवरी का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : माघ
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष अमावस्या
  • दिन : रविवार
  • तिथि : अमावस्या
  • योग : हर्शन
  • नक्षत्र : पूर्वाषाढ़ा
  • करण : चतुष्पाद
  • चंद्र राशि : धनु
  • सूर्य राशि : मकर
  • सूर्योदय : सुबह 07:16 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 05:47 बजे
  • चंद्रोदय : चंद्रोदय नहीं
  • चंद्रास्त : शाम 05.20 बजे
  • राहुकाल : 16:28 से 17:47
  • यमगंड : 12:31 से 13:50

माता लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र धनु राशि में 13:20 से लेकर 26:40 तक फैला है. इसके शासक ग्रह शुक्र और देवता वरुण हैं. पूर्वाषाढ़ा का मतलब होता है, विजय से पूर्व इस नक्षत्र में किसी भी बड़े काम की तैयारी करना अच्छा रहता है. इस नक्षत्र में माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ रहता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 16:28 से 17:47 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

