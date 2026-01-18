ETV Bharat / spiritual

18 जनवरी 2026 का पंचांग: रविवार को दर्श अमावस्या पर करें पितरों की पूजा, मिलेगा आशीर्वाद

हैदराबाद: आज 18 जनवरी, 2026 रविवार, के दिन माघ महीने की अमावस्या तिथि है. इसे अंधकार का दिन कहा जाता है. माता काली इस दिन पर शासन करती है. ध्यान करने, लोगों को दान करने और जानवरों को खिलाने के साथ पूर्वजों की पूजा करने का ये एक सबसे अच्छा दिन है. इस दिन विवाह समारोह या कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए. बल्कि, नई शुरुआत के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें. आज मौनी अमावस्या है, जिसे दर्श अमावस्या भी कहा जाता है. 18 जनवरी का पंचांग