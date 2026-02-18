ETV Bharat / spiritual

18 फरवरी 2026 का पंचांग: बुधवार को शुभ कार्य और यात्रा से परहेज करें, जानें राहुकाल

बुधवार 18 फरवरी 2026 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 18 फरवरी, 2026 बुधवार, के दिन फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है. धन के देवता कुबेर और सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा इस तिथि के देवता हैं. यह तिथि नई परियोजनाओं के लिए प्लानिंग करने और उन्हें विकसित करने के लिए अच्छी मानी जाती है. यह किसी भी शुभ कार्य या यात्रा के लिए अशुभ होती है. आज चंद्र दर्शन भी है. 18 फरवरी का पंचांग