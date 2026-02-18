18 फरवरी 2026 का पंचांग: बुधवार को शुभ कार्य और यात्रा से परहेज करें, जानें राहुकाल
फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए उपयुक्त है. दिन का फायदा उठाएं.
Published : February 18, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 18 फरवरी, 2026 बुधवार, के दिन फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है. धन के देवता कुबेर और सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा इस तिथि के देवता हैं. यह तिथि नई परियोजनाओं के लिए प्लानिंग करने और उन्हें विकसित करने के लिए अच्छी मानी जाती है. यह किसी भी शुभ कार्य या यात्रा के लिए अशुभ होती है. आज चंद्र दर्शन भी है.
18 फरवरी का पंचांग
- विक्रम संवत : 2082
- मास : फाल्गुन
- पक्ष : शुक्ल पक्ष प्रतिपदा
- दिन : बुधवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष प्रतिपदा
- योग : शिव
- नक्षत्र : शतभिषा
- करण : नाग
- चंद्र राशि : कुंभ
- सूर्य राशि : कुंभ
- सूर्योदय : सुबह 06:58 बजे
- सूर्यास्त : शाम 06:12 बजे
- चंद्रोदय : सुबह 07.23 बजे
- चंद्रास्त : शाम 07.10 बजे
- राहुकाल : 12:35 से 13:59
- यमगंड : 08:22 से 09:46
यात्रा करने के लिए श्रेष्ठ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कुंभ राशि में 6:40 से 20:00 तक फैला है. इसके देवता वरुण और नक्षत्र स्वामी राहु हैं. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है. हालांकि यात्रा करने, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने और मित्रों से मिलने के लिए यह नक्षत्र श्रेष्ठ है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:35 से 13:59 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.