ETV Bharat / spiritual

18 दिसंबर 2025 का पंचांग: गुरुवार को समस्याओं पर काबू पाने की योजना बनाएं, होंगे सफल

पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर विवाह या शुभ समारोह से परहेज करें.

THURSDAY 18TH DEC 2025 KA PANCHANG
गुरुवार 18 दिसंबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 18, 2025 at 12:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 18 दिसंबर, 2025 गुरुवार, के दिन पौष महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान रुद्र शासन करते हैं. साधना करने, शिव पूजा और समस्याओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है. लेकिन, विवाह या शुभ समारोह इस दिन नहीं करना चाहिए. आज मासिक शिवरात्रि है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है.

18 दिसंबर का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : पौष
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी
  • दिन : गुरुवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी
  • योग : धृति
  • नक्षत्र : अनुराधा
  • करण : विष्टि
  • चंद्र राशि : वृश्चिक
  • सूर्य राशि : धनु राशि
  • सूर्योदय : सुबह 07:14 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 05:57 बजे
  • चंद्रोदय : सुबह 06.33 बजे (19 दिसंबर)
  • चंद्रास्त : दोपहर 03.53 बजे
  • राहुकाल : 13:56 से 15:16
  • यमगंड : 07:14 से 08:34

कृषि कार्य और यात्रा के लिए शुभ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में 3:20 से लेकर 16:40 तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह शनि और देवता मित्र देव हैं, जो 12 आदित्यों में से एक हैं. यह सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है. ललित कलाओं को सीखने, दोस्ती करने, रोमांस करने, नए परिधान पहनने, विवाह, गायन और जुलूस आदि में शामिल होने के साथ कृषि कार्यों और यात्रा के लिए यह शुभ नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 13:56 से 15:16 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

आज 18 दिसंबर 2025 का पंचांग
गुरुवार 18 दिसंबर 2025 का पंचांग
TODAY 18TH DEC 2025 KA PANCHANG
THURSDAY 18TH DEC 2025 KA PANCHANG
AAJ 18TH DEC 2025 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.