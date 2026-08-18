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18 अगस्त 2026 का पंचांग: मंगलवार को जमीन-जायदाद से जुड़े कामोे के लिए दिन शुभ

आज श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है. भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) इस तिथि के शासक है.

TUESDAY 18TH AUG 2026 KA PANCHANG
मंगलवार 18 अगस्त 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 18 अगस्त, 2026 मंगलवार, के दिन श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है. भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) इस तिथि के शासक है. जमीन-जायदाद या नए गहने खरीदने के लिए यह तिथि बहुत शुभ मानी जाती है.

18 अगस्त का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : श्रावण
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष षष्ठी
  • दिन : मंगलवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष षष्ठी
  • योग : शुक्ल
  • नक्षत्र : स्वाति
  • करण : तैतिल
  • चंद्र राशि : तुला
  • सूर्य राशि : सिंह
  • सूर्योदय : 05:51:00 AM
  • सूर्यास्त : 06:59:00 PM
  • चंद्रोदय : 11:20 ए एम
  • चंद्रास्त : 10:07 पी एम
  • राहुकाल : 15:41 से 17:20
  • यमगंड : 10:46 से 12:25

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र तुला राशि में 6:40 से 20:00 डिग्री तक फैला है. इसका शासक ग्रह राहु है और देवता वायु. यह अस्थायी प्रकृति का नक्षत्र है, लेकिन यात्रा करने, नया वाहन प्राप्त करने, बागवानी करने, जुलूसों में जाने, खरीदारी करने, दोस्तों से मिलने और अस्थायी प्रकृति की किसी भी चीज के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:41 से 17:20 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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