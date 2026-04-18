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18 अप्रैल 2026 का पंचांग: आज का दिन शुभ कार्य और यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं, सावधानी बरतें

हैदराबाद: आज 18 अप्रैल, 2026 शनिवार, के दिन वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है. धन के देवता कुबेर और सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा इस तिथि के देवता है. यह तिथि नई परियोजनाओं के लिए प्लानिंग करने और उन्हें विकसित करने के लिए अच्छी मानी जाती है. यह किसी भी शुभ कार्य या यात्रा के लिए अशुभ होती है.

मास : वैशाख पक्ष : शुक्ल पक्ष प्रतिपदा दिन : शनिवार तिथि : शुक्ल पक्ष प्रतिपदा योग : प्रीति नक्षत्र : अश्विनी करण : नाग चंद्र राशि : मेष सूर्य राशि :मेष सूर्योदय : 05:52:00 AM सूर्यास्त : 06:49:00 PM चंद्रोदय :06:57:38 चंद्रास्त :20:09:47 राहुकाल : 09:06 से 10:43 यमगंड : 13:58 से 15:35

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में रहेगा. नक्षत्र गणना में अश्विनी पहला नक्षत्र है. इसका विस्तार मेष राशि में 0 से 13.2 डिग्री तक होता है. इसके देवता अश्विनी कुमार है, जो जुड़वा देवता है और देवताओं के चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध है. इसका स्वामी ग्रह केतु है। इसलिए आज का दिन नई शुरुआत और तेजी से कार्य करने के लिए अनुकूल माना जा सकता है. नए विचारों पर काम करने, यात्रा शुरू करने और स्वास्थ्य से जुड़े प्रयासों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 09:06 से 10:43 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.