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17 सितंबर 2026 का पंचांग: गुरुवार को जगत के पालनहार की करें पूजा, कार्य होंगे सफल

आज भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है. भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) इस तिथि के शासक है.

THURSDAY 17TH SEPTEMBER 2026 KA PANCHANG
गुरुवार 17 सितंबर 2026 का पंचाग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 17 सितंबर, 2026 गुरुवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है. भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) इस तिथि के शासक है. जमीन-जायदाद या नए गहने खरीदने के लिए यह तिथि बहुत शुभ मानी जाती है.

17 सितंबर का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2083
  2. मास : भाद्रपद
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष षष्ठी
  4. दिन : गुरुवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष षष्ठी
  6. योग : विष्कुंभ
  7. नक्षत्र : अनुराधा
  8. करण : तैतिल
  9. चंद्र राशि : वृश्चिक
  10. सूर्य राशि : सिंह
  11. सूर्योदय : 06:06:00 AM
  12. सूर्यास्त : 06:24:00 PM
  13. चंद्रोदय : 12:02 PM
  14. चंद्रास्त : 10:02 PM
  15. राहुकाल : 13:48 से 15:20
  16. यमगंड : 06:06 से 07:39

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में 3:20 से लेकर 16:40 तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह शनि है और देवता मित्र देव है, जो 12 आदित्यों में से एक है. यह सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है. ललित कलाओं को सीखने, दोस्ती करने, रोमांस करने, नए परिधान पहनने, विवाह, गायन और जुलूस आदि में शामिल होने के साथ कृषि कार्यों और यात्रा के लिए यह शुभ नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 13:48 से 15:20 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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