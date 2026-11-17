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17 नवंबर 2026 का पंचांग: मंगलवार को धनिष्ठा नक्षत्र पर करें पितरों की पूजा, मिलेगा आशीर्वाद

हैदराबाद: आज 17 नवंबर, 2026 मंगलवार, के दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है. इस अष्टमी तिथि पर माता दुर्गा का शासन होता है. इस दिन पितृ पूजा की जा सकती है, लेकिन अधिकांश कार्यों के लिए अष्टमी तिथि अशुभ मानी जाती है.

आज का नक्षत्र

आज मंगलवार के दिन चंद्रमा मकर राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा. मकर राश में इस नक्षत्र का विस्तार 23:20 से लेकर कुंभ राशि में 6:40 तक फैला हुआ है. इसके देवता अष्टवसु हैं और इस धनिष्ठा नक्षत्र पर मंगल का शासन होता है. यह नक्षत्र यात्रा करने, मित्रों से मिलने और आध्यात्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज मंगलवार को 14:46 से 16:06 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.