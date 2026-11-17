17 नवंबर 2026 का पंचांग: मंगलवार को धनिष्ठा नक्षत्र पर करें पितरों की पूजा, मिलेगा आशीर्वाद
आज कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है. इस अष्टमी तिथि पर माता दुर्गा का शासन होता है.
Published : November 17, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 17 नवंबर, 2026 मंगलवार, के दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है. इस अष्टमी तिथि पर माता दुर्गा का शासन होता है. इस दिन पितृ पूजा की जा सकती है, लेकिन अधिकांश कार्यों के लिए अष्टमी तिथि अशुभ मानी जाती है.
17 नवंबर का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2083
- मास : कार्तिक
- पक्ष : शुक्ल पक्ष अष्टमी
- दिन : मंगलवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष अष्टमी
- योग : व्रुद्धी
- नक्षत्र : धनिष्ठा
- करण : विष्टि
- चंद्र राशि : मकर
- सूर्य राशि : वृश्चिक
- सूर्योदय : 06:46:00 AM
- सूर्यास्त : 05:26:00 PM
- चंद्रोदय : 12:53 PM
- चंद्रास्त : 12:06 AM, नवम्बर 18
- राहुकाल : 14:46 से 16:06
- यमगंड : 10:46 से 12:06
आज का नक्षत्र
आज मंगलवार के दिन चंद्रमा मकर राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा. मकर राश में इस नक्षत्र का विस्तार 23:20 से लेकर कुंभ राशि में 6:40 तक फैला हुआ है. इसके देवता अष्टवसु हैं और इस धनिष्ठा नक्षत्र पर मंगल का शासन होता है. यह नक्षत्र यात्रा करने, मित्रों से मिलने और आध्यात्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज मंगलवार को 14:46 से 16:06 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.