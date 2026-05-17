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17 मई 2026 का पंचांग: रविवार को शुभ कार्यों और यात्रा से करें परहेज, संभलकर रहें

ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के देवता सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा और कुबेर हैं.

SUNDAY 17TH MAY 2026 KA PANCHANG
रविवार 17 मई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 17, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 17 मई, 2026 रविवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है. धन के देवता कुबेर और सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा इस तिथि के देवता है. यह तिथि नई परियोजनाओं के लिए प्लानिंग करने और उन्हें विकसित करने के लिए अच्छी मानी जाती है. यह किसी भी शुभ कार्य या यात्रा के लिए अशुभ होती है.

17 मई का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : ज्येष्ठ
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष प्रतिपदा
  • दिन : रविवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष प्रतिपदा
  • योग : शोभन
  • नक्षत्र : कृतिका
  • करण : चतुष्पाद
  • चंद्र राशि : वृषभ
  • सूर्य राशि : वृषभ
  • सूर्योदय : 05:28:00 AM
  • सूर्यास्त : 07:07:00 PM
  • चंद्रोदय : 5:30
  • चंद्रास्त : 19:58
  • राहुकाल : 17:24 से 19:06
  • यमगंड : 12:17 से 14:00

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में रहेगा. मेष राशि में 26 डिग्री से लेकर वृषभ राशि में दस डिग्री तक कृतिका नक्षत्र का विस्तार है. इसके देवता अग्नि हैं और इस नक्षत्र पर सूर्य ग्रह का शासन चलता है. आज दृढ़ता और स्पष्ट निर्णय लेने का संकेत दे रहा है. सूर्य के प्रभाव से आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे कार्यों में सफलता मिल सकती है. अग्नि देव के प्रभाव से ऊर्जा तो प्रबल रहेगी, लेकिन क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 17:24 से 19:06 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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