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17 मार्च 2026 का पंचांग: चैत्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, योग और ध्यान के लिए अच्छी है तिथि

मंगलवार 17 मार्च 2026 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 17 मार्च, 2026 मंगलवार, के दिन चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर नंदी का अधिकार है, जो भगवान शिव के वाहन है. पुराने पापों के प्रायश्चित के साथ योग करने और ध्यान करने के लिए ये सबसे अच्छा दिन है. आज मासिक शिवरात्रि भी है. 17 मार्च का पंचांग विक्रम संवत : 2082 मास : चैत्र पक्ष : कृष्ण पक्ष त्रयोदशी दिन : मंगलवार तिथि : कृष्ण पक्ष त्रयोदशी योग : सिद्धि नक्षत्र : धनिष्ठा करण : वणिज चंद्र राशि : कुंभ सूर्य राशि : मीन सूर्योदय : 06:29 बजे सूर्यास्त : 06:30 बजे चंद्रोदय : सुबह 05.52 (18 मार्च) चंद्रास्त : शाम 06.30 बजे राहुकाल : 15:30 से 17:00 यमगंड : 10:59 से 12:30