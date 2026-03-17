17 मार्च 2026 का पंचांग: चैत्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, योग और ध्यान के लिए अच्छी है तिथि
आज मासिक शिवरात्रि है. आध्यात्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ नक्षत्र है.
Published : March 17, 2026 at 12:06 AM IST
हैदराबाद: आज 17 मार्च, 2026 मंगलवार, के दिन चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर नंदी का अधिकार है, जो भगवान शिव के वाहन है. पुराने पापों के प्रायश्चित के साथ योग करने और ध्यान करने के लिए ये सबसे अच्छा दिन है. आज मासिक शिवरात्रि भी है.
17 मार्च का पंचांग
विक्रम संवत : 2082
- मास : चैत्र
- पक्ष : कृष्ण पक्ष त्रयोदशी
- दिन : मंगलवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष त्रयोदशी
- योग : सिद्धि
- नक्षत्र : धनिष्ठा
- करण : वणिज
- चंद्र राशि : कुंभ
- सूर्य राशि : मीन
- सूर्योदय : 06:29 बजे
- सूर्यास्त : 06:30 बजे
- चंद्रोदय : सुबह 05.52 (18 मार्च)
- चंद्रास्त : शाम 06.30 बजे
- राहुकाल : 15:30 से 17:00
- यमगंड : 10:59 से 12:30
आध्यात्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे. मकर राशि में इस नक्षत्र का विस्तार 23:20 से लेकर कुंभ राशि में 6:40 तक फैला है. इसके देवता अष्टवसु हैं और इस नक्षत्र पर मंगल का शासन है. यह नक्षत्र यात्रा करने, मित्रों से मिलने और आध्यात्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:30 से 17:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.