17 जून 2026 का पंचांग: आज झगड़ों और मुकदमों से दूर रहें, विवादों से बचें
आज ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष तृतिया तिथि है. इस पर भोलेनाथ और मां गौरी का नियंत्रण होता है.
Published : June 17, 2026 at 6:41 AM IST
हैदराबाद: आज 17 जून, 2026 बुधवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष तृतिया तिथि है. यह तिथि शिव और उनकी पत्नी माता गौरी देवी द्वारा नियंत्रित होती है. गृहप्रवेश, गृह निर्माण, कलात्मक कार्यों के लिए शुभ तिथि मानी जाती है. विवाद और मुकदमेबाजी के लिए अशुभ है. इस तिथि के दिन झगड़ों और मुकदमों से दूर रहना चाहिए.
17 जून का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2082
- मास : ज्येष्ठ
- पक्ष : शुक्ल पक्ष तृतिया
- दिन : बुधवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष तृतिया
- योग : ध्रुव
- नक्षत्र : पुनर्वसु
- करण : तैतिल
- चंद्र राशि : मिथुन
- सूर्य राशि : मिथुन
- सूर्योदय : 05:21:00 AM
- सूर्यास्त : 07:22:00 PM
- चंद्रोदय : 07:31
- चंद्रास्त : 21:43
- राहुकाल : 12:22 से 14:07
- यमगंड : 07:06 से 08:52
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 20:00 से लेकर कर्क राशि के 3:20 तक फैला हुआ है. इसकी अधिष्ठात्री देवी अदिति हैं और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं. यह नक्षत्र कठिन परिस्थितियों के बाद नई ऊर्जा और बेहतर अवसरों की ओर संकेत देता है. आज का दिन अधूरे कार्यों को फिर से शुरू करने, नई योजनाओं पर काम करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए अनुकूल रहेगा. धैर्य और सकारात्मक सोच आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:22 से 14:07 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.