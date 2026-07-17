ETV Bharat / spiritual

17 जुलाई 2026 का पंचांग: शुक्रवार का दिन बेहद शुभ, विवादों और मुकदमेबाजी से बचें

आज आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष तृतिया तिथि है. यह तिथि शिव और उनकी पत्नी माता गौरी देवी द्वारा नियंत्रित होती है.

FRIDAY 17TH JULY 2026 KA PANCHANG
शुक्रवार 17 जुलाई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 17, 2026 at 12:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 17 जुलाई, 2026 शुक्रवार, के दिन आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष तृतिया तिथि है. यह तिथि शिव और उनकी पत्नी माता गौरी देवी द्वारा नियंत्रित होती है. गृहप्रवेश, गृह निर्माण, कलात्मक कार्यों के लिए शुभ तिथि मानी जाती है. विवाद और मुकदमेबाजी के लिए अशुभ है. इस तिथि के दिन झगड़ों और मुकदमों से दूर रहना चाहिए.

17 जुलाई का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : आषाढ़
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष तृतिया
  4. दिन : शुक्रवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष तृतिया
  6. योग : व्यतिपात
  7. नक्षत्र : मघा
  8. करण : गर
  9. चंद्र राशि : सिंह
  10. सूर्य राशि : कर्क
  11. सूर्योदय : 05:32:00 AM
  12. सूर्यास्त : 07:21:00 PM
  13. चंद्रोदय : 09:02 ए एम
  14. चंद्रास्त : 09:49 पी एम
  15. राहुकाल : 10:43 से 12:27
  16. यमगंड : 15:54 से 17:38

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि और मघा नक्षत्र में रहेगा. इस नक्षत्र का विस्तार 0 से 13:20 डिग्री तक सिंह राशि में फैला है. इसके देवता पितृगण है और नक्षत्र स्वामी केतु है. यह उग्र और क्रूर प्रकृति का नक्षत्र है. किसी भी तरह का शुभ कार्य, यात्रा या उधार धन या लेने का काम इस नक्षत्र में नहीं करना चाहिए. शत्रुओं के विनाश की योजना बनाने का काम इस नक्षत्र में किया जा सकता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 10:43 से 12:27 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

आज 17 जुलाई 2026 का पंचांग
शुक्रवार 17 जुलाई 2026 का पंचांग
TODAY 17TH JULY 2026 KA PANCHANG
FRIDAY 17TH JULY 2026 KA PANCHANG
AAJ 17TH JULY 2026 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.