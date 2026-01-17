ETV Bharat / spiritual

आज 17 जनवरी 2026 का पंचांग: शनिवार को शुभ पहर में करें भोलेनाथ की पूजा, होगा लाभ

हैदराबाद: आज 17 जनवरी, 2026 शनिवार, के दिन माघ महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान रुद्र शासन करते हैं. साधना करने, शिव पूजा और समस्याओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है. लेकिन, विवाह या शुभ समारोह इस दिन नहीं करना चाहिए.

विक्रम संवत : 2082 मास : माघ पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिन : शनिवार तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी योग : व्याघात नक्षत्र : मूल करण : विष्टि चंद्र राशि : धनु सूर्य राशि : मकर सूर्योदय : सुबह 07:16 बजे सूर्यास्त : शाम 05:46 बजे चंद्रोदय : सुबह 06.59 बजे (18 जनवरी) चंद्रास्त : शाम 04.21 बजे राहुकाल : 09:53 से 11:12 यमगंड : 13:50 से 15:09

इस नक्षत्र में कर सकते हैं तांत्रिक कार्य

आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र धनु राशि में 0 से लेकर 13:20 डिग्री तक फैला है. इसके देवता नैऋति और शासक ग्रह केतु हैं. यह बिल्कुल भी शुभ नक्षत्र नहीं है. किसी भी तरह के शुभ कार्यों को इस नक्षत्र में टालना चाहिए. हालांकि, खंडहर तोड़ने का काम, अलगाव या तांत्रिक कार्य इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 09:53 से 11:12 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.