17 फरवरी 2026 का पंचांग: मंगलवार को लग रहा वलयकार सूर्यग्रहण, ना करें शुभ कार्य

मंगलवार 17 फरवरी 2026 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 17 फरवरी, 2026 मंगलवार, के दिन फाल्गुन महीने की अमावस्या तिथि है. इसे अंधकार का दिन कहा जाता है. माता काली इस दिन पर शासन करती है. ध्यान करने, लोगों को दान करने और जानवरों को खिलाने के साथ पूर्वजों की पूजा करने का ये एक सबसे अच्छा दिन है. इस दिन विवाह समारोह या कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए. बल्कि, नई शुरुआत के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें. आज वलयकार सूर्य ग्रहण भी लग रहा है. 17 फरवरी का पंचांग