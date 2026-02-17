17 फरवरी 2026 का पंचांग: मंगलवार को लग रहा वलयकार सूर्यग्रहण, ना करें शुभ कार्य
फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर नई शुरुआत के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें.
Published : February 17, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 17 फरवरी, 2026 मंगलवार, के दिन फाल्गुन महीने की अमावस्या तिथि है. इसे अंधकार का दिन कहा जाता है. माता काली इस दिन पर शासन करती है. ध्यान करने, लोगों को दान करने और जानवरों को खिलाने के साथ पूर्वजों की पूजा करने का ये एक सबसे अच्छा दिन है. इस दिन विवाह समारोह या कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए. बल्कि, नई शुरुआत के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें. आज वलयकार सूर्य ग्रहण भी लग रहा है.
17 फरवरी का पंचांग
- विक्रम संवत : 2082
- मास : फाल्गुन
- पक्ष : कृष्ण पक्ष अमावस्या
- दिन : मंगलवार
- तिथि : अमावस्या
- योग : परिध
- नक्षत्र : धनिष्ठा
- करण : चतुष्पाद
- चंद्र राशि : मकर
- सूर्य राशि : कुंभ
- सूर्योदय : सुबह 06:59 बजे
- सूर्यास्त : शाम 06:12 बजे
- चंद्रोदय : चंद्रोदय नहीं
- चंद्रास्त :शाम 06.10 बजे
- राहुकाल : 15:23 से 16:47
- यमगंड : 11:11 से 12:35
यात्रा करने के लिए श्रेष्ठ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे. मकर राशि में इस नक्षत्र का विस्तार 23:20 से लेकर कुंभ राशि में 6:40 तक फैला है. इसके देवता अष्टवसु हैं और इस नक्षत्र पर मंगल का शासन है. यह नक्षत्र यात्रा करने, मित्रों से मिलने और आध्यात्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:23 से 16:47 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.