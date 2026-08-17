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17 अगस्त 2026 का पंचांग: सोमवार को करें भोलेनाथ की पूजा, मनोकामना होगी पूरी

हैदराबाद: आज 17 अगस्त, 2026 सोमवार, के दिन श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है. माता ललिता त्रिपुर सुंदरी इस तिथि की रक्षक है. शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सभी तरह के शुभ काम के लिए अच्छी मानी जाती है.

विक्रम संवत : 2082 मास : श्रावण पक्ष : शुक्ल पक्ष पंचमी दिन : सोमवार तिथि : शुक्ल पक्ष पंचमी योग : शुभ नक्षत्र : चित्रा करण : बलव चंद्र राशि : कन्या सूर्य राशि : कर्क सूर्योदय : 05:50:00 AM सूर्यास्त : 06:59:00 PM चंद्रोदय : 10:21 AM चंद्रास्त : 09:34 PM राहुकाल : 07:29 से 09:07 यमगंड : 10:46 से 12:25

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कन्या राशि में 23:20 से लेकर तुला राशि में 6:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता विश्वकर्मा है और नक्षत्र स्वामी मंगल है. यह नर्म प्रकृति का नक्षत्र है. किसी भी तरह की दोस्ती की शुरुआत करने, कामुक संबंधों के साथ, ललित कला आदि सीखने और यात्रा करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 07:29 से 09:07 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.