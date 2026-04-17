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17 अप्रैल 2026 का पंचांग: अमावस्या की तिथि पर मां काली का शासन, पूर्वजों की पूजा करें

शुक्रवार 17 अप्रैल 2026 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 17 अप्रैल, 2026 शुक्रवार, के दिन वैशाख महीने की अमावस्या तिथि है. इसे अंधकार का दिन कहा जाता है. माता काली इस दिन पर शासन करती है. ध्यान करने, लोगों को दान करने और जानवरों को खिलाने के साथ पूर्वजों की पूजा करने का ये एक सबसे अच्छा दिन है. इस दिन विवाह समारोह या कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए. बल्कि, नई शुरुआत के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें. 17 अप्रैल का पंचांग :