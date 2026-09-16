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16 सितंबर 2026 का पंचांग: बुधवार को शुभ पहर में करें गजानन की पूजा, मिलेगा आशीर्वाद

आज भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है. माता ललिता त्रिपुर सुंदरी इस तिथि की रक्षक है.

WEDNESDAY 16TH SEPTEMBER 2026 KA PANCHANG
बुधवार 16 सितंबर 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 16 सितंबर, 2026 बुधवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है. माता ललिता त्रिपुर सुंदरी इस तिथि की रक्षक है. यह तिथि सभी तरह के शुभ काम के लिए अच्छी मानी जाती है.

16 सितंबर का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2083
  • मास : भाद्रपद
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष पंचमी
  • दिन : बुधवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष पंचमी
  • योग : वैद्रुति
  • नक्षत्र : विशाखा
  • करण : बलव
  • चंद्र राशि : तुला
  • सूर्य राशि : सिंह
  • सूर्योदय : 06:06:00 AM
  • सूर्यास्त : 06:26:00 PM
  • चंद्रोदय : 11:05 AM
  • चंद्रास्त : 09:18 PM
  • राहुकाल : 12:16 से 13:48
  • यमगंड : 07:38 से 09:11

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और विशाखा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र 20 डिग्री तुला से 3:20 डिग्री वृश्चिक राशि तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बृहस्पति है, देवता सतराग्नि हैं - जिसे इन्द्राग्नि भी कहा जाता है. यह मिश्रित प्रकृति का नक्षत्र है. नियमित कर्तव्यों के पालन के लिए, किसी की पेशेवर जिम्मेदारियों को सौंपने के लिए, घरेलू काम और दिन-प्रतिदिन के महत्व की किसी भी गतिविधि के लिए ये उपयुक्त नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:16 से 13:48 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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