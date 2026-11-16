16 नवंबर 2026 का पंचांग: सोमवार को शुभ पहर में करें शिव परिवार की आरती, होगा लाभ
आज कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान सूर्य का शासन है.
Published : November 16, 2026 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 16 नवंबर, 2026 सोमवार, के दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान सूर्य का शासन है. सभी तरह के शुभ काम के साथ विवाह आदि कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है.
16 नवंबर का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2083
- मास : कार्तिक
- पक्ष : शुक्ल पक्ष सप्तमी
- दिन : सोमवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष सप्तमी
- योग : गंड
- नक्षत्र : श्रवण
- करण : गर
- चंद्र राशि : मकर
- सूर्य राशि : तुला
- सूर्योदय : 06:45:00 AM
- सूर्यास्त : 05:26:00 PM
- चंद्रोदय : 12:21 AM
- चंद्रास्त : 11:10 PM
- राहुकाल : 08:05 से 09:25
- यमगंड : 10:45 से 12:05
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर 23:20 तक फैला हुआ है. इसके देवता हरि है और इस नक्षत्र पर चंद्रमा का शासन है. यह गतिशील तारा है, जिसमें यात्रा करने, वाहन चलाने, बागवानी करने, जुलूस में जाने, दोस्तों से मिलने, खरीदारी करने और अस्थायी प्रकृति केेे किसी भी तरह के कार्य किए जा सकते हैं.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 08:05 से 09:25 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.