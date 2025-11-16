ETV Bharat / spiritual

16 नवंबर 2025 का पंचांग: आज वृश्चिक संक्रांति पर द्वि पुष्कर, सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग का संयोग

रविवार 16 नवंबर 2025 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 16 नवंबर, 2025 रविवार, के दिन मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है. इस तिथि पर शुभ ग्रह शुक्र का अधिकार है. यह दिन दान देने के लिए अच्छा माना जाता है. इस दिन शुभ कार्यों की योजना बनाई जानी चाहिए. आज उत्पन्ना एकादशी का पारण है. आज वृश्चिक संक्रांति हो रही है. आज द्वि पुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है. 16 नवंबर का पंचांग