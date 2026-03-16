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16 मार्च 2026 का पंचांग: चैत्र कृष्ण पक्ष द्वादशी, शुभ कार्यों की बनाएं योजना

आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में रहेंगे. आज सोम प्रदोष व्रत भी है.

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सोमवार 16 मार्च 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 16, 2026 at 12:06 AM IST

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हैदराबाद: आज 16 मार्च, 2026 सोमवार के दिन चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है. इस तिथि पर शुभ ग्रह शुक्र का अधिकार है. यह दिन दान देने के लिए अच्छा माना जाता है. इस दिन शुभ कार्यों की योजना बनाई जानी चाहिए. आज के दिन पापमोचनी एकादशी का पारण है. आज सोम प्रदोष व्रत भी है.

16 मार्च का पंचांग

विक्रम संवत : 2082

  • मास : चैत्र
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वादशी
  • दिन : सोमवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष द्वादशी
  • योग : शिव
  • नक्षत्र : श्रवण
  • करण : तैतिल
  • चंद्र राशि : मकर
  • सूर्य राशि : मीन राशि
  • सूर्योदय : 06:30 बजे
  • सूर्यास्त : 06:30 बे
  • चंद्रोदय : सुबह 05.20 बजे (17 मार्च)
  • चंद्रास्त : शाम 03.54 बजे
  • राहुकाल : 08:00 से 09:30
  • यमगंड : 11:00 से 12:30

यात्रा और खरीदारी के लिए अच्छा है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर 23:20 तक फैला हुआ है. इसके देवता हरि हैं और इस नक्षत्र पर चंद्रमा का शासन है. यह गतिशील तारा है, जिसमें यात्रा करने, वाहन चलाने, बागवानी करने, जुलूस में जाने, दोस्तों से मिलने, खरीदारी करने और अस्थायी प्रकृति के किसी भी तरह के कार्य किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 08:00 से 09:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

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