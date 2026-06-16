16 जून 2026 का पंचांग: मंगलवार को करें देवताओं की स्थापना, दिन बेहद शुभ
आज ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष द्वितिया तिथि है. इस पर विवादेव का अधिकार होता है. विस्तार से पढ़ें.
Published : June 16, 2026 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 16 जून, 2026 मंगलवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष द्वितिया तिथि है. इसके देवता विवादेव होते हैं. इस दिन चंद्रमा का दर्शन शुभ माना जाता है. शादी, वेडिंग रिंग की खरीदी और देवताओं की स्थापना के लिए यह तिथि शुभ होती है. किसी भी तरह के तकरार या विवाद के लिए यह तिथि अच्छी नहीं मानी जाती है.
16 जून का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2082
- मास : ज्येष्ठ
- पक्ष : शुक्ल पक्ष द्वितिया
- दिन : मंगलवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष द्वितिया
- योग : व्रुद्धी
- नक्षत्र : आर्द्रा
- करण : बलव
- चंद्र राशि : मिथुन
- सूर्य राशि : मिथुन
- सूर्योदय : 05:21:00 AM
- सूर्यास्त : 07:21:00 PM
- चंद्रोदय : 06:19
- चंद्रास्त : 20:51
- राहुकाल : 15:51 से 17:36
- यमगंड : 10:36 से 12:21
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 6:40 से लेकर 20:00 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके अधिष्ठाता देवता रुद्र हैं और इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु है. यह नक्षत्र जीवन में पुराने विचारों और परिस्थितियों को पीछे छोड़कर नई दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देता है. आज का दिन आत्मविश्लेषण करने, अधूरे कार्यों को व्यवस्थित करने और धैर्यपूर्वक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उपयुक्त रहेगा. भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें और संयम बनाए रखें.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:51 से 17:36 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.