16 फरवरी 2026 का पंचांग: सोमवार को शिव पूजा और साधना के लिए तिथि अच्छी
फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर विवाह या शुभ समारोह से बचना चाहिए.
Published : February 16, 2026 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 16 फरवरी, 2026 सोमवार, के दिन फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान रुद्र शासन करते हैं. साधना करने, शिव पूजा और समस्याओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है. लेकिन, विवाह या शुभ समारोह इस दिन नहीं करना चाहिए. आज सवार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है.
16 फरवरी का पंचांग
- विक्रम संवत : 2082
- मास : फाल्गुन
- पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी
- दिन : सोमवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी
- योग : वरियान
- नक्षत्र : श्रवण
- करण : शकुनी
- चंद्र राशि : मकर
- सूर्य राशि : कुंभ राशि
- सूर्योदय : सुबह 07:00 बजे
- सूर्यास्त : शाम 06:11 बजे
- चंद्रोदय : सुबह 6.50 जे (17 फरवरी)
- चंद्रास्त : शाम 05.09 बजे
- राहुकाल : 08:23 से 09:47
- यमगंड : 11:11 से 12:35
अस्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए उपयुक्त है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर 23:20 तक फैला हुआ है. इसके देवता हरि हैं और इस नक्षत्र पर चंद्रमा का शासन है. यह गतिशील तारा है, जिसमें यात्रा करने, वाहन चलाने, बागवानी करने, जुलूस में जाने, दोस्तों से मिलने, खरीदारी करने और अस्थायी प्रकृति के किसी भी तरह के कार्य किए जा सकते हैं.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 08:23 से 09:47 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.