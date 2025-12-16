ETV Bharat / spiritual

16 दिसंबर 2025 का पंचांग: धनु संक्रांति से शुरू हो रहा खरमास, सभी शुभ कार्यों पर लगेगी रोक

पौष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पर शुक्र ग्रह का अधिकार होता है. विस्तार से पढ़ें.

TUESDAY 16TH DEC 2025 KA PANCHANG
मंगलवार 16 दिसंबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 16, 2025 at 12:03 AM IST

1 Min Read
हैदराबाद: आज 16 दिसंबर, 2025 मंगलवार, के दिन पौष महीने की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है. इस तिथि पर शुभ ग्रह शुक्र का अधिकार है. यह दिन दान देने के लिए अच्छा माना जाता है. इस दिन शुभ कार्यों की योजना बनाई जानी चाहिए. आज सफला एकादशी का पारण है. आज धनु संक्रांति हो रही है.

16 दिसंबर का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : पौष
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वादशी
  • दिन : मंगलवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष द्वादशी
  • योग : अतिगंड
  • नक्षत्र : स्वाति
  • करण : कौलव
  • चंद्र राशि : तुला
  • सूर्य राशि : धनु राशि
  • सूर्योदय : सुबह 07:12 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 05:56 बजे
  • चंद्रोदय : तड़के 04.41 बजे (17 दिसंबर)
  • चंद्रास्त : दोपहर 02.36 बजे
  • राहुकाल : 15:15 से 16:36
  • यमगंड : 11:14 से 12:34

अस्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए उपयुक्त है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में रहेंगे। यह नक्षत्र तुला राशि में 6:40 से 20:00 डिग्री तक फैला है. इसके शासक ग्रह राहु और देवता वायु हैं. यह अस्थायी प्रकृति का नक्षत्र है, लेकिन यात्रा करने, नया वाहन प्राप्त करने, बागवानी करने, जुलूसों में जाने, खरीदारी करने, दोस्तों से मिलने और अस्थायी प्रकृति की किसी भी चीज के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:15 से 16:36 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

