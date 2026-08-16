16 अगस्त 2026 का पंचांग: रविवार को रिक्ता तिथि होने से ना करें शुभ कार्य, नहीं मिलेंगे सुखद परिणाम
आज श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है. ये तिथि भगवान गणेश देवता द्वारा नियंत्रित होती है.
Published : August 16, 2026 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 16 अगस्त, 2026 रविवार, के दिन श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है. ये तिथि भगवान गणेश देवता द्वारा नियंत्रित होती है. विरोधियों के खिलाफ रणनीतिक योजना बनाने के लिए अच्छी है, लेकिन रिक्ता तिथि होने के कारण किसी भी तरह का शुभ काम करना नहीं चाहिए.
16 अगस्त का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2082
- मास : श्रावण
- पक्ष : शुक्ल पक्ष चतुर्थी
- दिन : रविवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष चतुर्थी
- योग : साध्य
- नक्षत्र : हस्त
- करण : विष्टि
- चंद्र राशि : कन्या
- सूर्य राशि : कर्क
- सूर्योदय : 05:49:00 AM
- सूर्यास्त : 07:00:00 PM
- चंद्रोदय : 09:20 AM
- चंद्रास्त : 09:01 PM
- राहुकाल : 17:22 से 19:00
- यमगंड : 12:25 से 14:04
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कन्या राशि में 10:00 से लेकर 23:20 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके देवता सूर्य और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है. खेल संबंधी काम के लिए, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेना, उद्योग शुरू करना, कुशल श्रम, चिकित्सा उपचार, शिक्षा शुरू करना, यात्रा शुरू करना, दोस्तों से मिलना आदि काम इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 17:22 से 19:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.