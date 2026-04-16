16 अप्रैल 2026 का पंचांग: गुरुवार को शुभ कार्यों से बनाएं दूरी, करें शिव पूजा
वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि पर भगवान रुद्र का शासन. जानें विस्तार से.
Published : April 16, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 16 अप्रैल, 2026 गुरुवार, के दिन वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान रुद्र शासन करते हैं. साधना करने, शिव पूजा और समस्याओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है. लेकिन, विवाह या शुभ समारोह इस दिन नहीं करना चाहिए.
16 अप्रैल का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2082
- मास : वैशाख
- पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी
- दिन : गुरुवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी
- योग : एन्द्र
- नक्षत्र : उत्तराभाद्रपदा
- करण : विष्टि
- चंद्र राशि : मीन
- सूर्य राशि : मेष
- सूर्योदय : 05:55:00 AM
- सूर्यास्त : 06:48:00 PM
- चंद्रोदय :29:50:00
- चंद्रास्त :17:58:56
- राहुकाल : 13:58 से 15:34
- यमगंड : 05:55 से 07:31
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मीन राशि 3:20 डिग्री से लेकर 16:40 तक फैला हुआ है. इसके देवता अहिर्बुध्न्य हैं, जो एक नाग देवता है. इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि है. इसलिए आज का दिन धैर्य, स्थिरता और गहरे विचार करने के लिए अनुकूल माना जा सकता है. आध्यात्मिक कार्यों, ध्यान और महत्वपूर्ण योजनाओं पर मनन करने के लिए समय अच्छा रहेगा.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 13:58 से 15:34 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.