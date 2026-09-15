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15 सितंबर 2026 का पंचांग: आज विरोधियों को परास्त करने की बनाएं योजना, होंगे सफल

हैदराबाद: आज 15 सितंबर, 2026 मंगलवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है. ये तिथि भगवान गणेश देवता द्वारा नियंत्रित होती है. विरोधियों के खिलाफ रणनीतिक योजना बनाने के लिए अच्छी है, लेकिन रिक्ता तिथि होने के कारण किसी भी तरह का शुभ काम करना नहीं चाहिए.

विक्रम संवत : 2083 मास : भाद्रपद पक्ष : शुक्ल पक्ष चतुर्थी दिन : मंगलवार तिथि : शुक्ल पक्ष चतुर्थी योग : एन्द्र नक्षत्र : स्वाति करण : विष्टि चंद्र राशि : तुला सूर्य राशि : सिंह सूर्योदय : 06:05:00 AM सूर्यास्त : 06:27:00 PM चंद्रोदय : 10:07 AM चंद्रास्त : 08:40 PM राहुकाल : 15:21 से 16:54 यमगंड : 10:43 से 12:16

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र तुला राशि में 6:40 से 20:00 डिग्री तक फैला है. इसका शासक ग्रह राहु है और देवता वायु। यह अस्थायी प्रकृति का नक्षत्र है, लेकिन यात्रा करने, नया वाहन प्राप्त करने, बागवानी करने, जुलूसों में जाने, खरीदारी करने, दोस्तों से मिलने और अस्थायी प्रकृति की किसी भी चीज के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 15:21 से 16:54 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.